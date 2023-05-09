PLG高雄鋼鐵人球星林書豪最近接受美媒CNN連線訪問時提到，在台灣打球的氣氛非常好，「我在疫情隔離泡泡的3個球季都沒有球迷，現在來到這裡，聯盟叫做P.LEAGUE+，球迷的反應非常熱烈，我在這裡很開心。」林書豪曾表示，近幾年他對籃球的熱情一度消退不少，因為場邊沒有球迷的聲援，他沒有吹噓自己的戰功，他只是覺得在球迷面前打球非常快樂。

林書豪很珍惜在台灣打球的時光，對主播華克（Amara Walker）說：「最重要的是要慢下步調，享受當下。」

今年2月林書豪在台灣首秀，斬獲21分6籃板13助攻。終場前1分11秒，林書豪站上罰球線，全場5321名觀眾高喊「MVP」，豪哥說：「聽到觀眾喊我MVP，我真的嚇一跳，在NBA肯定不會聽到這種呼喊，我永遠不會忘記我在高雄的第一場比賽。」

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台打球也是非常享受台灣球迷的支持，他上月在IG寫道：「在台灣打球是人生很棒的經歷，雖然有許多起起伏伏，但是絕對比不上球迷們帶給我的快樂。我的任務不只是打籃球，而是散播正向能量與愛，不管外面的人怎麼說，只要有任何人因此受到我的鼓舞，那我就是贏了。我真的不想離開。」林書豪與霍華德曾是NBA隊友，霍華德也不忘前來鋼鐵人的比賽與林書豪敘舊。