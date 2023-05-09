中國國務委員兼外長秦剛8日在北京會見美國駐中國大使勃恩斯時表示，當務之急是要穩定中美關係，防止中美之間出現意外。對此，美國國務院重申美國一中政策不變，也不打算改變現狀。

勃恩斯（Nicholas Burns）去年3月抵達中國履新，卻由於美中關係持續惡化，相隔1年之後，才於今年4月24日正式向中國國家主席習近平遞交到任國書。他與甫上任的秦剛北京時間8日會晤，這是去年11月美國總統拜登（Joe Biden）與習近平在印尼舉行雙邊會談後，美中最高層級官員面對面接觸。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天在例行媒體簡報被問及勃恩斯與秦剛的會晤時表示，與中國保持溝通管道暢通是美方的關鍵原則，因為這涉及美中這一非常複雜的雙邊關係。

中國中央電視台引述秦剛的話指出，「當務之急是穩定中美關係、避免螺旋式下滑，防止中美之間出現意外」。他並要求美方必須尊重中方的底線紅線，停止損害中國的主權、安全、發展利益，「尤其要正確處理台灣問題，停止繼續掏空一個中國原則，停止支持縱容『台獨』分裂勢力」。

對此，巴特爾表示，勃恩斯私下已傳達美方政策不變的立場。巴特爾重申，40多年來，美國以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引的一中政策不變。美方將持續與印太區域友人與盟邦同在，促進共享的繁榮、安全與價值觀。美方不打算改變現狀，尤其是一中政策，這從不是美國試圖採取的作法。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在白宮媒體簡報也被問及勃恩斯與秦剛會晤是否是美中關係解凍的訊號，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中計畫是否重回時程表。

對此，尚皮耶引述布林肯之前的話指出，當條件允許且時機成熟時，他將重新安排北京訪問行程。美中已針對美國財政部長葉倫（Janet Yellen）與商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪中事宜有所討論。

布林肯原定今年2月訪問北京，但在美國擊落入侵美國領空的中國間諜氣球後，這趟眾所期待的訪問在最後一刻告吹。（編輯：馮昭）1120509