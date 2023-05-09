海地幫派暴力導致安全和人道主義危機惡化，根據巴西媒體，美國總統拜登要求巴西總統魯拉說服中國在聯合國安全理事會支援重建海地維和行動專案。

巴西新聞網站UOL專欄作家查德（Jamil Chade）撰文指出，總統府消息人士證實美國對海地的危機深感關切，希望重建國際維和部隊。為此，需要得到聯合國安理會的批准。但俄烏戰爭破壞了主要強權之間的關係，最後可能需要巴西出面斡旋，在華府和北京之間搭建溝通的橋梁。

聯合國人權辦公室警告，海地幫派衝突變得越來越暴力和頻繁，據統計，2023年已有530人在幫派領導的暴力行為中喪生。聯合國主張建立一支專門的國際支援部隊駐守當地。

巴西政府自2004年起領導海地維和行動10多年，已經排除再次派遣軍隊執行海地維和任務的可能。根據查德觀察，這是因為目前巴西行政部門和軍方之間沒有足夠牢固友好的氛圍考慮新的外部專案。

華府意識到巴西會拒絕，已經開始向加拿大政府施壓，要求該國在新的維和任務中發揮領導作用。但美國的希望仍然是與中國關係良好的魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府能夠促進雙邊對話，以便在聯合國達成重建海地秩序的解決方案。

查德指出，中國一直對美國的外交政策採取批評立場，現在更採取明確的質疑態度。

美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）上週訪問巴西，與巴西前外交部長、現任總統魯拉特別顧問阿摩林（Celso Amorim）會面後表示，兩國都對海地局勢感到沮喪，希望通過聯合國安理會找到更直接解決問題的方案，但沒有透露更多細節。

湯瑪斯－葛林斐德還警告，目前海地的安全和人道主義局勢「可怕」，首都太子港的學校和社區中心已成為恐怖和招募青年的場所，幫派暴力威脅公民的日常生活和海地的經濟繁榮，而婦女最容易遭受用作恐懼和恐嚇工具的性暴力。

美國對海地的暴力幫派活動增加深表關切，根據聯合國數據，今年第一季兇殺案增加了21%，綁架案增加了63%，綁架兒童和父母的事件經常發生在學校附近。

美國強烈譴責殺害海地國家警察的行為，幫派用來犯下這些罪行的野蠻手段令人深感不安。

湯瑪斯－葛林斐德指出，拜登政府相信政治穩定是恢復海地和平與安全的關鍵因素，海地政府及人民也呼籲國際社會支持打擊暴力和不安全局勢。

湯瑪斯－葛林斐德表示，美國繼續與越來越多的國際夥伴合作，支持海地緊迫的安全需求。聯合國安理會需要盡自己的一份力量來幫助海地，包括對資助和煽動海地暴力和不穩定的人實施更多的制裁。（編輯：馮昭）1120509