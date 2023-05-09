港星黃秋生去年憑著電影《白日青春》奪下金馬影帝，成為金馬獎座最多紀錄保持人，精湛演技已經到爐火純青的地步，不過近來杜汶澤、張啟樂接連從香港移民台灣，不免讓人猜測是常來台灣的他，是否有意跟隨腳步?對此，黃秋生也親上火線做出說明。

根據《自由時報》報導，黃秋生昨(8日)出席活動時，被問到近年常在香港、台灣兩地跑，是否有移民台灣的意願?對此，他解釋被許多人誤以為有此打算，，但自己只是單純留在台灣工作，未來仍會將重心放在香港，藉此否認移民傳聞， 目前忙於籌備舞台劇演出的他，除了自認年紀大了記不住劇本，更表示先前發現心律不整，健康疑似亮起紅燈，好在針灸後已經沒事。

黃秋生去年底被拍到和一名女子同框，兩人在車上不僅緊坐在一起，走在路上時更見到黃秋生把手搭在對方肩上，也讓外界好奇兩人關係，對此，黃秋生解釋該女子是配合多年的化妝師，由於對方身體不適才會多留意狀況，接著曬出兩人合照表示：「不用猜了，我的化妝師，也是新助手。人家還在考慮中呢。我們合作已經十多年了，她不是台灣人」。

至於和妻子雖於1992年步入禮堂，不過黃秋生婚後以生活習慣不同及喜好自由為由，夫妻倆便過著分居生活，他透露夫妻倆容易為小事起衝突，選擇這般相處模式，反而更能學會如何包容彼此。