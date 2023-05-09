在銀行擔任副總裁的男子與某知名公司資深女經理婚後育有2名子女，去年受疫情影響，妻子突然遭公司資遣，他一肩扛起家中經濟重擔，卻發現妻子和她的前男同事婚外情，他提告求償，台北地方法院判妻子與該名男前同事須連帶賠償15萬元。可上訴。

一名男子提告主張，去年妻子與前同事有狀極親暱之肢體接觸顯已逾越通常一般男女間之份際及社交禮節範疇，且多次相伴出遊並公然牽手同行、相擁合照及親吻等親暱舉動之踰矩行為，顯見兩人長期、多次且頻繁地親密交往。

男子氣憤地指控，妻子與前同事幾度相約於汽車旅館幽會達數小時之久，恐已有肌膚之親，妻子因公司在去年因新冠疫情劇烈衝擊，驟然資遣，他獨自肩負家庭經濟重擔，豈料妻子反而趁失意待業之際藉機搞起外遇不倫戀情，實已枉顧其為人妻之身分。

他指責妻子棄他與子女家庭之感受於不顧，讓他在身心飽受煎熬折磨之際，仍須盡力保護教養年幼子女心靈免於受創，因此受有極大程度之精神痛苦及非財產上之損害，請求法院判令妻子及前同事賠償200萬元，台北地院審理後判決賠償15萬元。