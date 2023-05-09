資深藝人鄭平君出道至今41年，在多部電影及電視劇都有精湛演出，出演過《飛龍在天》、《長男的媳婦》、《艋舺燿輝》等經典本土劇；豈料，他自爆「10歲愛孫」於今年1月病逝，讓他在告別式哭斷腸。

鄭平君曾表示目前生活恬淡平凡，不外乎就是看書、網路象棋，或者是打籃球、練功，再不就是駕船出海釣魚，不過他有一隻法鬥犬「怒怒」，陪伴他將近10年8個月，他早已經將狗狗當成愛孫疼愛，無論他走到哪，怒怒就會跟到哪，「祖孫情」相當深厚。

豈料，高齡10歲的怒怒今年1月10日病逝，令鄭平君悲慟不已，鄭平君透露怒怒頭七當天，有位高人致電跟他說，怒怒已經投胎了，走之前有託付遺願，直言很喜歡阿公（鄭平君）買的紅色鍊子，「謝謝阿公這一生把我照顧的很好，我也很想阿公，阿公很疼我，帶我到處去玩。」如今，怒怒第二個頭七再度託夢給鄭平君，感謝阿公帶牠去海邊、搭船看大海，「阿公我好想你。」讓鄭平君再度淚崩。

鄭平君現在依舊相當掛念怒怒，連出門路過平日帶著怒怒散步的路途中，甚至會沿途喊著「怒怒，阿公又帶你出去玩了」。鄭平君直言，他真的很愛怒怒，幾乎24小時黏在一起，連睡覺都一起睡，這種感情外人很難體會，心中永遠會留給位子給牠。