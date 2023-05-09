周一收盤，道瓊指數跌55.69點或0.17%，收33,618.69點。標普500指數漲1.87點或0.05%，收4,138.12點。那斯達克指數漲21.50點或0.18%，收12,256.92點。費城半導體指數漲16.72點或0.56%，收3,024.41點。

標普500指數11大類股以通訊服務類股漲1.27%，表現最佳，其次為非必需消費品類股漲0.30%。房地產類股跌0.69%，跌幅最大；其次為工業類股跌0.37%。金融股小漲0.21%。

泰森食品（Tyson Foods）和製藥代工大廠Catalent Inc財報表現令人失望，以及地區銀行的強漲後繼無力，美股盤中大多缺乏方向。Catalent終場崩跌25.74%，泰森食品跌16.41%。

才到中午，由PacWest Bancorp帶動地區銀行股上漲的動能已經耗盡，終場KBW地區銀行股指數收跌2.82%，回吐上周五創下7周來最佳單日表現的部分漲幅。

本周市場關注焦點包括勞工部周三發布的通膨報告，料將顯示美國4月消費者物價指數（CPI）月漲0.4%，較3月份的月漲0.1%升溫。而生產者價格指數（PPI）、每周失業給付報告和消費者信心指數也將在本周陸續揭曉。

這些數據應該有助於投資人衡量聯準會的激進緊縮周期是否壓制住了通膨，以及美國經濟是否存在停滯性通膨的擔憂。

此外，美國總統拜登周二將在白宮與包括共和黨籍眾議院議長麥卡錫等4大國會領袖會面商討如何解決債限問題，以免美國倒債引爆重大經濟與金融災難。

通常與利率預期連動的美國2年期公債殖利率略升破4.0%。2年期和10年期債息的「倒掛」情況達到負49.4個基點。長短期債息曲線倒掛向來被視為是經濟衰退的前兆。

貨幣市場顯示投資人認為美國利率已經到頂，到今年底利率可能回落至略低於4.4%。