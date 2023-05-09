大家早安！我們在大安捷運～

力拚國民黨台北市大安區立委提名的國民黨前議員羅智強，今（9）日上午掃街拜票時，巧遇大安區的「超大咖選民」民眾黨主席柯文哲，讓一行人又驚喜又意外，正在上班途中的柯也下車打招呼，並酸副總統賴清德「好意思講別人專制」。

羅智強今日上午7時與團隊一同在捷運大安站旁路口掃街拜票，居住在大安區的柯文哲上班途中巧遇一行人，立刻下車打招呼，更透過直播向網友說「大家早安，早睡早起身體好，我看現在還很多人躺在床上，早睡早起是好習慣」，大讚羅與議員王欣儀等人都是很認真的議員，不吝嗇豎起大拇指說「這些都好人啦，不是那種亂罵亂罵的，都好人！」

國民黨台北市前議員羅智強（左）9日上午掃街時，巧遇上班途中的民眾黨主席柯文哲（右）。（圖／翻攝自野電視 94強YT）

羅智強除了把握機會向「選民」講解國民黨初選機制外，更提到自己與柯文哲的部分立場相同，如兩岸要和平、民主要制衡等，並說日前賴清德說2024的選舉是民主與專制的選擇，想知道柯對此有何想法。

柯文哲聽完後當場大笑出聲，直呼「你不要引誘我講他壞話」，不過馬上又忍不住酸「不要再搞口水戰了，實在是…每次都口水戰，這個專制…還好意思講別人專制」，隨後再次向羅智強打氣，並離開現場。