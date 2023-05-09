一名南部知名半導體大廠高階主管，在2022年5、6月間趁著女下屬坐在辦公室專注上班時，從後方對她摟肩、貼臉說話，甚至雙手揉捏女下屬肩膀，遭女方控告性騷擾，法官審理後，根據時間一罪一罰共3罪，分別判處主管拘役20日，合併應執行拘役45日，得易科罰金4.5萬元。

根據判決書，該名主管在辦公室內，於民國111年5月間某日，見下屬小美坐在辦公室座位，從後方以單手摟抱小美之肩膀，並將頭靠向她臉部與其對話之方式，性騷擾2次。

隔一個月，又趁小美坐於辦公室座位上時，以雙手揉捏小美肩膀及摟抱住小美肩膀之方式，對她性騷擾1次。

法官審酌，男方僅為女方同事，不知尊重對方為女性，乘女方不及抗拒之際犯行，欠缺對他人身體自主權之尊重，造成女方心理不安全感及陰影，並衡酌男方犯後已知錯坦承犯行之態度，但女方仍不接受道歉及調解，依違反《性騷擾防治法》第25條第1項之性騷擾罪，共3罪，各判處拘役20日，合併應執行拘役45日，得易科罰金4.5萬元，全案仍可上訴。