美元作為世界儲備貨幣的地位正被削弱，美國財政部長葉倫警告美國實施經濟制裁、以及美國債務上限危機將對美元在全球的主導地位帶來風險。外媒則示警，全球最大紙漿生產商Suzano考慮用人民幣與中國交易，顯示人民幣的重要性正在上升。

根據美國財經媒體報導，Suzano正在考慮以人民幣向中國出售其產品，Suzano首席執行官Walter Schalka受訪時表示，中國貨幣的重要性越來越大，中國買家占Suzano的43%，是其最大的大宗商品買家，他們要求與人民幣掛鉤的交易。

Schalka強調，他相信美元的重要性將下降。值得關注的是，人民幣在石油、鎳等各種合約中的使用正在加速，自2019年底以來，人民幣在全球貿易融資中的份額增加兩倍，尤其俄羅斯入侵烏克蘭後加速了這一趨勢，僅去年一年，人民幣在俄羅斯出口支付中的使用量就飆升32倍。

中國則積極拉攏他國擺脫「去美元化」，除了俄羅斯外，中國和巴西、阿根廷等國也達成協議，將停止使用美元來支付從中國進口的商品，轉而使用人民幣結算。

《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）警告，美國違反了貨幣法律，也因此導致世界上其他國家漸漸靠攏金磚五國：巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。他擔心美元可能會貶值如同「衛生紙」般毫無價值，更直言「美國正在死去。」