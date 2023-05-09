加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）當地時間8日指出，驅逐中國大陸駐多倫多領事官員趙巍（音譯，Zhao Wei），指他被控試圖恐嚇發表批評北京言論的加拿大國會議員莊文浩（Michael Chong）及其在香港家人，「已決定宣布趙巍為不受歡迎人物」。對此，中國大陸駐加拿大使館發言人回應，中方強烈譴責並堅決反對，已向加方提出嚴正抗議。中方將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔。

中國大陸駐加拿大使館網站消息稱，駐加使館發言人稱，加拿大政府基於個別政客和媒體所謂「中國干涉加內政」的謊言，公然宣布中國駐多倫多總領館一名領事官員為「不受歡迎人物」。這嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中加雙邊相關協定，蓄意破壞中加關係。

美國之音報導，趙美蘭稍早指出：「我已經明確表示：我們不會容忍外國以任何形式干涉我們的內政。駐加拿大的外交官已被警告說，如果他們從事這種行為，他們將被送回家」。莊文浩上周針對《環球郵報》（Globe and Mail）一篇犀利報導，強烈抗議渥太華對北京干涉加拿大事務視而不見。該報指中國情報機構曾計畫制裁莊文浩及其在香港親屬，因莊文浩在2021年2月投票譴責北京在新疆的行為是種族滅絕。

大陸駐加使館發言人強調，中國從不干涉別國內政，所謂 「中國干涉加內政」 毫無根據，是對中方赤裸裸的汙蔑抹黑和基於意識形態偏見的政治操弄。加方無理挑釁，嚴重損害中國外交領事人員合法權益。

必須指出，中方駐加外交領事人員一貫嚴格按照有關國際公約和中加雙邊協定依法履職。加政府不僅不保護中方外交領事人員的合法權益，反而刻意迎合反中勢力炒作，採取針對中方領事官員的極端行為，中方對此絕不接受！奉勸加方立即懸崖勒馬，不要在錯誤的道路上越走越遠。如果加方肆意妄為，中方勢將作出堅決有力回擊。

此前，中國大陸駐加拿大大使叢培武3日即表示，敦促加方立即停止這場自導自演的政治鬧劇。4日叢培武會見加拿大外交部負責人時，就加方威脅可能驅逐有關中國駐加外交領事人員事闡明嚴正立場，提出強烈抗議。當天大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會表示，中方一貫反對任何國家干涉別國內政，從未也沒有任何興趣干涉加拿大的內政。同時，中方堅決維護自身主權安全發展利益，堅決反對任何干涉中國內政、損害中方利益的行徑。