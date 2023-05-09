女星王思佳日前分享愛馬仕包，卻捲入假包疑雲，她已把包包送去檢驗真偽，只是送驗結果還沒出爐，她再被網友質疑，過去在節目分享的香奈兒包也疑似是假貨，使她假包風波連環爆出爭議，對此，美女律師李怡貞就透露，自己當時就和王思佳在同個錄影現場，表示她當時還真的看不出來，並強調她沒有要袒護任何一方。

王思佳身陷假包風波，她被網友揪出，香奈兒包包在形狀、LOGO、鑲鑽數量都和正品有所不同，當時美女律師李怡貞正好和王思佳參加同場錄影，對此，她表示：「有粉絲傳給我同場錄影的疑似小香假包對照圖，我人都在現場當時還真的看不出來，我沒有要袒護什麼」。

李怡貞強調，她只是比較有錢的上班族而已，不會玩股票，只會買包，看不出來真假包，接著她接著話鋒一轉，表示自己的包包不完全是來自百貨專櫃，還透露她有一個要求「麻煩大家也順便都幫我看一下，我的包有沒有假的好了」。

針對假包風波，王思佳經紀人沒有多做回應。節目《女人我最大》則表示，藝人分享的物品，製作單位都是信任與尊重藝人。