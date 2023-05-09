夏天是減肥的季節，營養師李婉萍提醒，除了少吃、多動以外，充足的睡眠也很重要；研究指出，多睡1小時可以少吃270大卡，睡眠不足的人容易有飢餓感，常會選擇熱量及碳水化合物較高的食物果腹，攝取多餘熱量。

李婉萍在臉書發文指出，睡眠不足可能是肥胖或減肥不見成效的因素之一，睡覺時瘦體素（Leptin）濃度會上升，告訴大腦目前有夠用的能量，不用觸發飢餓信號；如果睡得不夠，血液中的瘦體素濃度會降低，就算當下不需要食物，大腦也會發出飢餓訊息，並把攝取的卡路里儲存為脂肪。

李婉萍表示，睡眠不足容易分泌過多飢餓素（Ghrelin），以致身體會以為需要攝取更多熱量；另外，科學家也發現，睡眠不足會導致壓力荷爾蒙上升、胰島素敏感度下降，這2種因子也會使體重增加。

李婉萍引述《美國醫學會內科醫學》（JAMA Internal Medicine）的研究指出，透過良好的睡眠，平均每天攝取的熱量下降約270大卡，有些人甚至減少500大卡；睡眠不足的人，每天攝取熱量則會增加115大卡。

李婉萍提到，另有研究表明，睡眠也會影響對食物的偏好，睡眠不足的人不但容易感覺飢餓，也傾向挑選熱量及碳水化合物含量都較高的食物，像是不健康的零食及垃圾食品。

芝加哥大學的研究人員發現，睡眠不足的參與者較難抗拒餅乾、糖果或薯條這類食物，而且對食物的慾望在傍晚時最明顯，若和睡滿8小時的人相比，他們選擇的食物熱量多出50％。