北市一名女子得知丈夫染毒遭判刑，才想起家中經常出現奇怪的煙味，憂心小孩健康便將毛髮送驗，未料孩子的毛髮驗出安非他命及海洛因的毒品反應，讓她氣得向丈夫提離婚。台北地院審結，判准2人離婚，2名子女的扶養權由女方行使。

判決書指出，女子主張，與丈夫阿明（化名）2018年間結婚，但阿明婚後多次持毒染毒遭逮，曾於2020年間入獄服刑8月，出獄後又販毒遭逮被判8年徒刑定讞，但阿明自知難逃重刑，竟於2022年11月間接長子下課後，帶著長子潛逃出境，嚴重侵害她的親權，也導致2人感情破裂難以修復。

女子續說，婚後她應阿明要求放棄工作，在家擔任全職家庭主婦，但阿明有毒品前科且情緒管理不佳，多次當著小孩的面前對她施暴，她得知阿明因吸毒遭判刑後，才想起先前在家中經常聞到味道異常的煙味，懷疑恐是毒煙，將小孩的毛髮送驗，果真驗出甲基安非他命及海洛因的毒品反應，認為阿明無視年幼孩子的健康，令人髮指，故依法訴請離婚，並請求由她獨力扶養2名未成年子女。

台北地院審理時，阿明並未到庭辯論，證人也證述阿明夫妻檔婚後吵吵鬧鬧，曾看過女方頭部跟臉部紅腫等情狀，再審酌社會工作師事務所訪視結果，認定女方具有親權能力等，判准2人離婚，2名子女的親權由女方獨立行使。可上訴。

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