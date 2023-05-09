中國大陸外交部網站消息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅8日應約同英國首相國家安全事務顧問巴羅通電話，希望英方繼續恪守一個中國原則，尊重彼此核心利益和重大關切。巴羅指出，英方繼續奉行一個中國政策，願同中方保持溝通交流，深化合作。

王毅表示，中方高度重視中英關係。中方注意到近期英方表示願意維護開放、建設性和穩定的對中關係，宣布「新冷戰」和孤立中國是錯誤的，顯示出英方願意客觀看待中國發展的積極意願。希望雙方相向而行，保持中英交往勢頭，排除干擾，聚焦合作，妥處分歧，推動兩國關係在新形勢下校準正確方向再出發。

王毅強調，中國是聯合國安理會常任理事國中唯一沒有實現完全統一的大國。台灣是中國的一部分既是歷史事實，也是國際社會共識。實現和平統一是14億中國人民和全世界炎黃子孫的共同夙願。希望英方繼續恪守一個中國原則，尊重中國主權和領土完整，堅持互不干涉內政原則，尊重彼此核心利益和重大關切。

巴羅表示，英中都是安理會常任理事國，都是有全球影響的大國。英方繼續奉行一個中國政策，願同中方保持溝通交流，深化合作，推動構建穩定、健康、成熟的雙邊關係，共同應對全球挑戰。

雙方還就烏克蘭危機等交換了意見。王毅重申了中方勸和促談的立場，希望各方都避免採取使局勢進一步升級的行動。