學生時代上課的時候會玩筆，不少人都曾用自動鉛筆的筆芯插入中性筆中的黃色神秘液體，科技網站「墨殼」揭密說，那一截神秘的液體其實是「隨動密封劑」，能堵住墨水，因此使用過程中，不會輕易漏墨，墨水水分也不會快速蒸發，讓使用者能好好書寫，而且該液體還具有一定程度的防撞功能。
科技網站「墨殼」分享，中性筆的筆芯末端幾乎都有一截無色或黃色的神秘液體，很多人當學生的時候，幾乎都有拿自動鉛筆的筆芯戳過，而這段神秘的液體其實是「隨動密封劑（ink follower）」，主要的作用就是像塞子一樣，能夠堵住墨水。
「墨殼」解釋說，隨動密封劑的質地非常黏稠，可以阻止墨水向後流動，又能夠在墨水減少的時候，跟著墨水一起向前流，且具有一定程度的防衝撞作用，讓中性筆無論怎麼放都不會漏墨，還能防止墨水裡的水分蒸發。
「墨殼」表示，隨動密封劑的成分為基礎油、增稠劑及其他的添加劑，這些配方可以讓這段膠狀液體有黏稠度，但又具有流動性。不過，這種成分通常只有中性筆裡才會有，油性筆不會放，主要是因為油性筆的油墨黏稠度較高，不易漏墨，也不容易揮發，反觀中性筆的墨水中含較多水分，因此才會需要隨動密封劑來當塞子。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。