宜蘭一名李姓男子5日在台東鹿野的梅園整理樹枝時遭蛇咬傷右手食指，情急之下迅速抽手但蛇也跑了，友人幫他開車直衝衛福部台東醫院急診，醫師謝國章大讚李男擁有一般人少有的冷靜，處置方式也很正確，最後是在沒有出現任何症狀下微笑出院。

李男說，他定期從宜蘭到台東兩處有機釋迦園和梅園做園間管理，當天剛好慈心有機驗證的檢驗員要到園內採集檢驗，他打開梅園鐵門時對方剛好抵達聊了一下，瞄到門口的青梅樹枝幹快要長過圍牆，順手想找工具來鋸短，在草叢中摸索時傳來一陣劇痛，他手一抽撇見一道木頭顏色的長條黑影鑽出圍牆，心想大概是被蛇咬了，立即發動小貨車打算就近到鹿野看醫生。

宜蘭李男在台東被蛇咬，醫生讚他機警判斷，最後平安出院。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

出發前他覺得不對，萬一中途發作可能發生事故，決定讓慈心檢驗員開車；兩人剛開上省道李男熊熊想到一般診所應該沒有血清，當機立斷改往台東市區行進；走進急診室時感覺頭有點暈身體微微痠痛，急診主任謝國章先觀察傷口是否開始紅腫或滲血，初步排除出血性蛇毒，再看李男也無眼皮下垂想睡覺的神經性症狀，要他先躺床觀察；李男有條理的敘述被咬經過和身體感覺，也說不確定蛇的種類；謝國章做好萬全準備通知藥劑科備好抗過敏藥物與神經性、出血性的毒蛇血清以防萬一，6個小時之後李男沒有出現相關症狀，確定是被無毒蛇類咬傷，兩人在急診門口比讚合影。

宜蘭李男在台東被蛇咬，醫生讚他機警判斷，最後平安出院。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

謝國章直指李男實在冷靜，一般人遭到蛇咬之後大多慌張，他卻還能讓自己維持思考理性評估；而找人開車更是保命絕招；謝說，李男擔心開車時發作發生事故的考慮當然正確，最大益處卻是坐在副駕駛座時被咬的手部可以自然下垂避免血液回流心臟，要是李男堅持自己開車，手握方向盤的高度必定高於或等於心臟，真被毒蛇咬傷時極有可能中途發作，「真心佩服這位有機男！」