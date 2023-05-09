台驊控股第1季合併營收為33.7億元，營業毛利為7.8億元，稅後淨利2.64億元，每股盈餘1.81元，雖整體表現較去年同期下降，但與去年第4季相較，毛利率及淨利率已明顯回升至23.17%及7.84%，分別季增18.05%、144.52%，主要是因慎選高毛利客戶，並嚴格控管費用所致。

台驊控股表示，根據Container x Change的數據，2023年第一季度全球航運支付的平均價格下降了14%，其中北美降幅最大；SCFI運價指數跌至906點回落2019年疫情前水平，在各大航商為緩和運價下跌壓力嚴格執行控艙及成本控管，近期成功調漲美國線運價後為市場對長約簽立注入一劑強心針，近期SCFI指數跌深返彈重返千點關卡，美西線運價回升至1,500美元，美東線運價同步站回2,500美元水平，台驊第一季海運營收為新台幣19.59億，主要受到運價下跌及庫存去化緩慢影響，運力需求疲弱。

依據IATA發布的2023年3月全球航空貨運市場數據顯示，與去年相比，整體市場運能較同期提升9.9%，主因來自於全球客運業務持續復甦，機腹運力增加，但空運運輸主要的電子產業因庫存仍高，貨運需求表現則持續下滑甚至回落至COVID-19 之前的水平以下。台驊第1季空運營收為7.36億元，較去年同期下滑48%，儘管運價仍高於疫情前水平，但貨運量仍受到國際戰事、庫存去化進度及供應鏈問題等綜合因素影響。

在內貿物流市場方面，在中國第一季經濟成長超於預期下，消費反彈最為強勁，3月零售額同比增長10.6%，為2021年6月以來的最高增幅，累積第1季零售額增長達5.8%，內貿物流業務受惠內需消費力道逐漸回復，且國際大客戶持續增加倉儲運輸需求，第1季營收達新台幣6.73億元，年增9.23%。

展望第2季，台驊控投表示，首先要關注的是新年度開始美國線新合約運價，將會決定航運市場下半年營運走向，4月已有航商順利調漲合約報價，同時美西及美東線報價亦止跌反彈回到1500美元及2500美元上下，預期新合約運價雖較去年大幅下滑，但仍優於市場預期。

再者，全球經濟雖仍受到戰爭、通膨及地緣政治因素影響，但中國第一季經濟數據繳出優於市場預期的成績單後，有助於全球庫存去化，加速製造業供應鏈及倉儲物流業景氣復甦。而國際貿易市場受到中美貿易影響，供應鏈持續進行重組及轉移，根據Alix Partners於2023年3月發布集裝箱航運展望，東南亞及印度的國際貿易正在增長，主因為過往嚴重依賴中國製造業的公司正在推動採購多元化措施。

在消費及製造業需求回溫情況下，倉儲物流業周轉率提升更有利於迎接中國經濟重新開放後的強勁反彈。中國2023年宣示GDP增長目標訂為5%水平，預期將提出更多措施加速回復受到疫情影響之經濟，多數預期在報復性消費之下，今年第二季的經濟成長率，將有機會比今年第一季表現更為出色。

台驊控股表示，公司為國際型物流企業，提供海空鐵國際運輸，並輔以倉儲運輸及供應鏈金融等整合型物流服務，預期第二季營運受惠運價及中國內需市場回升，整體營運將有機會優於第一季表現。在全球供應鏈移轉趨勢中，今年將加速投資東南亞及南亞印度市場，將以併購或合資方式快速爭取商機。