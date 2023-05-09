資通訊產品仍處於相對谷底，光寶科4月合併營收為120億元，不含已轉讓影像事業部，月減5%、年減8%，不過高價值核心事業如雲端運算電源、汽車電子與5G網通設備營收較去年同月成長，累計今年1到4月合併營收為462億元。

就各部門來看，受惠產品組合持續優化，高階電源供應器出貨穩定，資訊及消費性電子部門4月營收佔比達42%；雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統與5G網通設備出貨較去年同期成長，雲端及物聯網部門營收佔整體之37%；全球出貨量排名第一的光耦合器在工控與綠能等高階應用需求穩定；電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用出貨持續成長，光電部門佔4月整體營收21%。

光寶科看好AI伺服器、ADAS影像模組、電動車充電方案、5G網通等產品線可望成為今年營運成長推手，邱森彬表示，隨著疫情紓解，預期消費行為會回歸常態，加上AI伺服器、ADAS影像模組、電動車充電方案、5G網通等高價值產品線高成長，今年營運有望逐季往上，不過由於第1季的狀況也做了一些修正，保守來看今年營收可望持平去年。

至於資本支出方面，光寶科以保守上下半年營運50:50來調控，部分資本支出可能會暫停。