●Anson基金投資組合經理Moez Kassam表示，每當大日子到來時，就需要更多好消息才能讓市場每天繼續漲。

●Cresset Wealth Advisors投資長兼創辦合夥人Jack Ablin表示，市場動盪可能給拜登和麥卡錫達成某種協議提供「政治掩護」（political cover），我認為，府會達成的協議可能令市場會出現一些失望情緒和波動。

●Spouting Rock Asset Management首席策略師Rhys Williams表示，儘管今年市場表現良好，但交易量不大（narrow market），我認為標普500指數大部分漲幅來自於區區20檔股票，整體表現並沒有那麼好。

●BTIG全球利率交易共同主管Tom di Galoma表示，儘管我們在上周五看到了就業數據，但市場已經對大幅放緩有所準備。聯準會可能已經完成升息工作，我認為他們不會進一步收緊政策。上周有夠多跡象顯示聯準會將暫停升息。

●摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，近86%的標普500指數成分股已經發布季報，其中79%的上季業績表現優於市場預期，主要因為今年1、2月經濟數據強勁，且市場已經下修對企業季報的預期，但最近發布的總經數據意外疲弱，這可能是未來數個月企業獲利轉弱的前兆。

●安聯（Allianz）首席經濟學家Ludovic Subran表示，未來幾個月全球市場可能爆發新的「金融事件」，投資人應做好準備，屆時料市場將重新修正。投資人將看到廣泛的流動性緊縮，而商業地產市場和美國地區銀行業的情況也令人擔憂。

●跟進巴克萊腳步，高盛周一提醒投資人對聯準會將在今年轉向並降息的押注要格外小心，並為這種降息預期降溫做準備。高盛在報告中指出，就歷史來看，聯準會在上周連續第10次升息後，未來6個月內最有可能的做法是利率按兵不動。

●Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James表示，最值得注意的是通膨可能持續更長時間，而我們將陷入衰退。經濟會硬著陸還是軟著陸仍有待觀察，但直到這個嚴峻的情境被推翻前，整體市場都將陷入區間波動。

●BMO家族辦公室投資長Carol Schleif表示，今天中型銀行的股價有些回穩，這是因為人們意識到其價格與基本面的實際情況正背道而馳。