金鐘主持人廖科溢去年與主播秦綾謙宣布結婚後，卻遭多名女子指控劈腿等醜聞，重創經營許久的暖男形象，不過老婆秦綾謙不受影響，公開表示力挺他到底，走過醜聞風波後，廖科溢昨(8日)無預警宣布將升格爸媽的喜訊，對此，秦綾謙也吐露懷孕心情，坦言曾考慮「要不要生下來」。

廖科溢昨（8）日在社群平台公開喜訊，只見他曬出夫妻倆拿著寶寶的超音波照，滿懷喜悅表示：「頭好壯壯，滿三個月，終於可以說了」，還不忘標記秦綾謙的帳號直呼：「老婆，辛苦了」，即將升格當人父的喜悅完全藏不住，更對《中時新聞網》透露心情：「謝謝關心，對新手爸媽來說一切都是從零開始學習；高齡生產確實不容易，但我相信過程肯定艱辛且美好，我會好好悉心照顧，再次感謝」。

對此，秦綾謙表示當媽媽從沒在人生規劃中，但回想起自己的人生，似乎也從沒有按步就班的規劃，尤其想到自己44歲還能懷孕，加上懷孕初期還在跟醫生評估是否生下來的時候，小寶寶展現強大生命力，讓她更加肯定這個孩子是上天賜予的禮物，接著指出除了第一次當媽媽之外，還得跟水腫及很多身心考驗對抗，讓她坦言相當惶恐，不過好在老公是個強大又樂觀的神隊友，才減輕不少壓力。

對此，網友紛紛留言：「心情保持愉快就好，還有神隊友呢」、「恭喜妳要媽媽了，生活會很多樂趣」、「珍惜這一切的得來不易，恭喜你們」、「44歲當媽媽真不容易，還超神奇的，既然是上天的安排, 加油吧」，老公廖科溢則是轉發該貼文表示：「艱辛且美好，一起甘之如飴吧」。