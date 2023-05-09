一名自稱是海底撈「五星會員」的網友控訴，多次到海底撈吃飯時若點的菜稍多，就會出現灌單情形，像是點半份卻算整份費用、菜未上齊等，反應後區經理承認錯誤且開除店經理，但卻不退還超收費用，還嗆已備妥「新加坡律師團」將會提告原PO毀損商譽，消息曝光後，海底撈臉書遭大批網友洗版，目前海底撈尚未回應。

原PO於5日在臉書「爆料公社」表示，從去年開始，在海底撈消費時遭業者多次灌單，結帳金額有問題，例如點半份卻顯示整份費用、菜品未上齊等溢收費用的狀況，且經多位員工確認，指向是系統出問題。

原PO表示，區經理確認有帳務、菜品未上齊與系統的問題後，已承認錯誤並開除店經理，但卻不願退款，只用一句「交個朋友」了事，但原PO不願意，區經理就表示已備妥「新加坡律師團」、法律顧問團將對造成商譽損失提出訴訟。想迫使原PO噤聲。

文章一PO出後，馬上在網路上發酵，大批網友紛紛到海底撈臉書粉絲團留言：「原來是海底灌」、「新加坡律師團去店裡吃有免費嗎？」、「會灌單的火鍋不簡單」、「回應一下啊，詐騙客人很嚴重吧？還是你們危機處理的方式就是這麼爛？」對此《中時新聞網》已詢問海底撈，截至目前尚未取得回應。