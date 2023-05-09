受新冠疫情影響，近年大部分的學校畢業典禮都改成線上舉行，台北市一名國小畢業生在2021參加學校的線上畢業典禮，學生及家長對台北市政府教育局提告請求提供影像檔及學生獲獎名單，台北高等行政法院認為這些資料並非教育局保存占有，判決駁回。可上訴。

這名小學畢業生及家長提告主張，國小為因應防疫工作2021年6月18日以線上直播方式舉行畢業典禮，家長從2021年8月間起，經由北市政府單一陳情系統向北市府教育局陳情要求提供線上畢業典禮影像檔，均未獲滿足。

家長之後又以學生的名義，在2022年2月10日向北市教育局陳情要求依權責命校方交付畢業典禮學生獲獎名單、及完整畢業典禮影像檔，但教育局回復，經洽學校了解後當時直播之影像紀錄並未錄影存檔，有關獲獎學生名單個人資料保護法等規定提供閱覽，但學生及家長不服教育局處分，提起行政訴訟。

台北高等行政法院認為，學生及家長請求提供線上畢業典禮預錄影片、學生得獎名單電子檔等資料，但這非北市教育局保存占有之文書，應向持有該檔案或政府資訊的國小請求提供，判決駁回其訴訟請求。可上訴。