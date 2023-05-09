籌碼面部分，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1683口至13481口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1948口至15808口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1767口至8725口。

元富期貨分析指出，台指昨日接連收復季線以及月線，重新站回所有均線之上，加上VIX指數由15.04下降至14.02、大幅下降了1.02，顯示市場的避險情緒有收斂，有利於後續多頭續攻。

由技術面來看，台股進一步收復月、季線，後續若能持續守穩在所有均線之上，則不排除有持續上攻之可能性。