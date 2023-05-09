籌碼面部分，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1683口至13481口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1948口至15808口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1767口至8725口。
元富期貨分析指出，台指昨日接連收復季線以及月線，重新站回所有均線之上，加上VIX指數由15.04下降至14.02、大幅下降了1.02，顯示市場的避險情緒有收斂，有利於後續多頭續攻。
由技術面來看，台股進一步收復月、季線，後續若能持續守穩在所有均線之上，則不排除有持續上攻之可能性。
市場持續靜待本週即將公布的重要通膨數據，以及美國總統拜登與國會領袖本週針對債務上限所舉行的會議結果，美股四大指數漲多跌少，僅道瓊收黑。期貨盤今漲跌互見，台指期開跌0.06%、電子期開跌0.02%、金融期開漲約0.08%。台股股技術面修正後重新轉佳，昨日指數再度突破月線及季線反壓，重回中多格局。
籌碼面部分，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1683口至13481口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1948口至15808口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1767口至8725口。
元富期貨分析指出，台指昨日接連收復季線以及月線，重新站回所有均線之上，加上VIX指數由15.04下降至14.02、大幅下降了1.02，顯示市場的避險情緒有收斂，有利於後續多頭續攻。
由技術面來看，台股進一步收復月、季線，後續若能持續守穩在所有均線之上，則不排除有持續上攻之可能性。
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