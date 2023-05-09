受到歐美客戶持續庫存調整及零售業務需求不振影響，特力集團4月合併營收為27.4億元，年減6.6%，累計前4月合併營收為114.4億元，年減9.98%。

就兩大事業體來看，受到客戶調整出貨排程及大多數歐美客戶持續消化庫存影響，貿易事業體4月營收為15億元，較去年同月減少，占整體營收比重55%；零售事業體因兒童節及清明連假出遊潮，以及疫情期間長時間待在家之生活型態改變，消費者紛紛走出戶外，家具市場消費氛圍較為低迷，4月合併營收為11.7億元，占整體營收比重43%。

特力表示，目前貿易的外在環境仍因為高通貨膨脹的壓力造成了不少的衝擊，且歐美客戶仍在持續去化庫存，目前拉貨動能呈現趨緩；儘管特力貿易面臨著許多無可避免的外在挑戰，特力貿易多年來持續落實全球採購策略，故無論面對之前的COVID-19疫情或目前的通膨壓力，仍足以因應市場情況為客戶提供最佳供應方案。

在零售事業體方面，特力表示，儘管外在環境挑戰依舊嚴峻，但消費者仍對居家用品存在剛性需求，特力台灣零售通路將持續優化實體店面門市結構，豐富產品品項以滿足消費者更多元之需求，緊接著於母親節及周年慶檔期，台灣零售通路紛紛將推出一系列之活動吸引客人回流，期望零售事業通路之銷售能漸入佳境。