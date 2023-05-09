美國將在2024年舉辦總統大選，民主、共和兩黨也著手做準備，然而一份最新由《華郵》與《美國廣播電視台》合作的民調顯示，尋求連任的總統拜登（Joe Biden）支持度，落後給前總統川普（Donald Trump）。前立委郭正亮則直言，其實有7成的美國民眾不希望再看到他們兩人，但也沒有辦法改變眼前的局勢。

據《華盛頓郵報》7日公布的最新民調，在2024總統選戰當中，有44%美國民眾表態支持代表共和黨的川普，支持民主黨現任總統拜登的民眾略低為38%，另還有18%的受訪者為未表態或回答其他候選人；另共和黨若是派佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）出戰，一樣能以42%的支持度贏過拜登的37%。

由於外界一直對拜登身體狀況有疑慮，本次民調也指出，有63%的受訪者認為，明年82歲的拜登頭腦狀況已經不夠清晰，這也是繼2020年43%、2021年的54%後創下的新高。

郭正亮8日則在節目《新聞大白話》做出分析，美國現在每個議題都是分裂的，極端化的選民，兩個黨的距離又非常近，選來選去都是拜登跟川普兩個人。他直言，「美國有70%的人認為這兩個人不適合再選，但沒有辦法阻止他們成為兩黨的代表，這就是民主悲哀」。

郭正亮進一步指出，不是民主不好，是美國的民主出問題了，政府跟議會之間鬧的很僵。他強調，過去美國總統如柯林頓（Bill Clinton），除了緋聞，治國能力是很強的，也跟國會達成和解，促成平衡預算，「同樣是民主黨，拜登看到柯林頓不會覺得自己很丟臉嗎？」