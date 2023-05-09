新生代樂團告五人形象清新熱血，人氣頗旺，不僅多次攻蛋，還收到不少音樂節邀約，連大陸知名女星趙今麥都是他們的粉絲。日前，告五人受邀到江蘇太湖灣音樂節表演，趙今麥也到場支持，豈料卻傳出她插隊大耍特權。

有前往音樂節的網友氣憤爆料，有位演員不僅插隊，還直接站在VIPA區和B區的欄杆中間看演出，「想看就出來，不想看就進去休息」，但那個位置是攝影大哥或經紀人拍照的位置，「從沒見過如此堂而皇之搞特權的演員」，更提到另一位女星倪妮都老老實實在人群中排隊，這種行為簡直是在耍特權。

雖然該網友並未指名道姓，但有人看見趙今麥就站在上述網友所說的位置。對此，太湖音樂節對外發布說明，稱趙今麥是被邀請過去觀看演出的嘉賓，那個所謂特權的站位區域，其實是所有被邀請的嘉賓和工作人員以及參演後藝人預留的觀看位置，不對外銷售的，完全不存在插隊行為。

此事引起網友熱議，「被邀請的那位也沒啥問題啊… 演唱會直接上台的明星不是多得是，這也能叫特權插隊？？？」、「難道以後飛機都不允許有貴賓艙了？」、「一切解釋權難道不是歸主辦方所有嗎，那些條條框框是用來限制普通人的，如果明星真的跟普通人一起排隊，粉絲找她簽名也會引起騷亂吧」、「我覺得其實沒什麼好罵的，人家主辦方邀請來的站在最前面也沒什麼問題啊。」