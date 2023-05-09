罕見動怒！遭綠議員酸「假仙」 侯友宜開嗆：不要侮辱別人 @ChinaTimes ​

新北市長侯友宜是國民黨2024總統大選呼聲相當高的人選，近期頻頻跨區協調立委初選，引發議論，資深媒體人陳鳳馨就認為，侯的協調能力以及在議會的表現都讓她刮目相看。

陳鳳馨昨（8）日在政論節目《少康戰情室》中指出，侯友宜已經出手協調4次，包括新北市第一選區的洪孟楷跟陳偉杰、新北市第十一選區的羅明才跟羅哲彰、台北市第四選區的游淑慧跟李彥秀，以及台北市第一選區的張斯綱跟陳重文。

陳鳳馨認為，領導人要有協調能力，否則無法讓黨內跟隨，她並透露自己當初對前總統馬英九批評最多的就是不具備協調能力。陳鳳馨強調，被協調成功的政治人物，若連這麼重要的人生選擇都願意聽侯友宜的，未來政策跟隨侯的可能性也會非常高。

此外，針對新北市議會昨總質詢時，民進黨議員對侯友宜砲火猛烈，陳鳳馨認為，他們真正目的是想看侯出醜，但侯的表現比想像中好，所有民進黨準備的「坑」他都回答出來，顯然準備的很充足，且從肢體動作看出，他似乎已心有定見，

陳鳳馨說，上述兩件事讓她對侯友宜刮目相看，不過她也認為，侯友宜難題仍在於兩岸政策、軍事準備、能源以及經濟發展問題，態度必須更加清楚。