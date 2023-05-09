香港女星葉璇過去參選國際華裔小姐，榮獲冠軍及「最具古典美態獎」得殊榮，更獲封「古典美人」，近年來將事業重心轉往大陸的她，直播時曾因她素顏、不修邊幅的模樣，遭虧女神變大媽，如今她三年前拍攝的古裝劇在近期播出，當中她扮演18歲少女的模樣遭批「長得有點顯年紀」。

葉璇2020年主演的古裝劇《譙國夫人》（原名《冼夫人傳奇》）日前於大陸電視台播出，在第一集中可見扮演主角18歲的模樣，在劇中更不時有委屈扁嘴裝可愛的鏡頭，而多數網友因她的雙下巴及臉上細紋，認為她絲毫沒有少女感，紛紛留言直批「導演是怎麼選演員的」、「長得有點顯年紀」、「是請不到年紀小的演員嗎」，更有人指葉璇「看上去又老又壯又肥」，對此，也有人出面緩頰，因為考慮到劇情發展，才會讓葉璇扮演主角18歲的模樣。

葉璇扮演18歲少女挨轟。（圖／擷取自微博）

事實上，葉璇出生於美國，父親為美國房地產商人葉朝陽，據傳身家多達50億，1999年葉璇因參選國際華裔小姐奪冠並出道，之後陸續演出《再生緣》、《雲海玉弓緣》、《封神榜》等古裝劇打開知名度，且氣質出眾的她曾與霍建華、李東學等人傳過緋聞。

然而，葉璇近年來將事業重心轉往大陸，經常開直播與粉絲互動，但在鏡頭前以素顏出鏡的她，且皮膚鬆弛、眼袋明顯狀態明顯大不如前，更曾在鏡頭前將手伸入褲中抓癢，之後沒洗手拿起一旁的榴槤吃了起來，讓許多粉絲直呼崩壞。