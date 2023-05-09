男子劉振強涉詐騙裕台公司獲判無罪、免訴確定，以審理中遭羈押請求補償。士院認為，劉男逃亡20年才到案而遭羈押，應負相當責任，准每天新台幣3000元標準，補償10萬8000元。

士林地方法院刑事補償決定書指出，劉振強表示，因公務員行為違法，讓他於審理中被裁定羈押，案件已判決無罪、免訴確定，仍被銀行拒絕開戶、無法正常工作，請求以羈押1天5000元為標準，補償17萬5000元。

決定書指出，士林地檢署民國88年起訴劉振強，劉男未到案，士院同年7月發布通緝，劉男107年才被調查局押解回台歸案，法官裁定交保，但劉男覓保無著且有逃亡之虞，於是改裁定羈押。

士院認為，當時法官裁定羈押理由無不當，劉振強明知遭起訴，卻拒絕到庭，更在獲悉遭通緝後，因不願喪失美國綠卡而滯留國外，可見他面對司法追訴或刑罰存有逃避僥倖心理，當初遭羈押的原因是自身不當行為所致，應負相當責任。

決定書指出，刑事補償法第6條規定，羈押1日的補償金額為3000元以上5000元以下，若受害人具可歸責事由，應適用1000元以上3000元以下的標準。

士院審酌劉振強遭羈押時正值壯年，及遭羈押時所受身心痛苦、名譽減損、自由拘束，認為以每天3000元折算補償1天為適當，日前核算准予補償請求的羈押天數為36天，補償金額為10萬8000元，不服決定可向司法院補償法庭聲請覆審。

全案起於，劉振強原為肯因茲國際開發有限公司負責人，被控自民國84年起，與任職裕台公司的胞兄劉振憶共謀偽造文書、偽造有價證券，詐騙裕台貨款12億2600萬餘元。

劉振強擁有美國永久居留權，案發後於87年潛逃美國，94年因涉及跨國販毒、走私假菸及偽鈔案，遭美國聯邦調查局（FBI）洛杉磯分處逮捕，107年服刑完畢並被遣返出境；同年調查局將劉振強押解回台歸案。

歷審判決均認為，劉振強被控偽造有價證券進而向裕台公司詐取貨款12億餘元部分證據不足，判決無罪確定；另外，劉振強被起訴詐欺、偽造文書部分，因追訴權時效已完成，判決免訴確定。（編輯：方沛清）1120509