Tiffany在母親節檔期主打經典Tiffany T1、充滿個人風格的HardWear與年度重磅之作Lock三大系列珠寶，每個系列的設計風格迥異，適合不同時尚風格的母親，透過永恆的珠寶傳達母親與孩子間的親情，藉此感謝母親的愛和養育之恩。
其中亞洲限定的Tiffany Knot項鍊，特別針對亞洲女性偏愛粉紅色系珠寶的喜好，選用18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉，繩結設計代表著母親與孩子之間牢不可破的親情，並以珍稀浪漫的粉紅剛玉，詮釋母愛柔中帶剛的優雅氣質。
Tiffany在母親節檔期主打經典Tiffany T1、充滿個人風格的HardWear與年度重磅之作Lock三大系列珠寶，每個系列的設計風格迥異，適合不同時尚風格的母親，透過永恆的珠寶傳達母親與孩子間的親情，藉此感謝母親的愛和養育之恩。
其中亞洲限定的Tiffany Knot項鍊，特別針對亞洲女性偏愛粉紅色系珠寶的喜好，選用18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉，繩結設計代表著母親與孩子之間牢不可破的親情，並以珍稀浪漫的粉紅剛玉，詮釋母愛柔中帶剛的優雅氣質。
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