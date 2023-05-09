海瑞溫斯頓的經典「勿忘我」（Forget-Me-Not）系列珠寶，以花朵為靈感打造充滿色彩繽紛又充滿春天氣息的珠寶作品，風格浪漫唯美，在閃耀鑽石與彩色寶石的加持之下，更添奢華，Forget-Me-Not珠寶傳遞「勿忘我」的濃烈情感，透過寶石展現花朵綻放時的動人魅力，讓人愛不釋手。
今年海瑞溫斯頓在母親節檔期主打藍寶石雙環戒指、粉紅剛玉雙環戒指和頂級奢華版的鑽石項鍊，為花團錦簇的春季花園更添璀璨奢華，另有紅寶石耳環、鑽石手鍊、粉紅剛玉手鍊以和鑽石吊墜等，以珠寶打造暖心的母親節。
海瑞溫斯頓的經典「勿忘我」（Forget-Me-Not）系列珠寶，以花朵為靈感打造充滿色彩繽紛又充滿春天氣息的珠寶作品，風格浪漫唯美，在閃耀鑽石與彩色寶石的加持之下，更添奢華，Forget-Me-Not珠寶傳遞「勿忘我」的濃烈情感，透過寶石展現花朵綻放時的動人魅力，讓人愛不釋手。
今年海瑞溫斯頓在母親節檔期主打藍寶石雙環戒指、粉紅剛玉雙環戒指和頂級奢華版的鑽石項鍊，為花團錦簇的春季花園更添璀璨奢華，另有紅寶石耳環、鑽石手鍊、粉紅剛玉手鍊以和鑽石吊墜等，以珠寶打造暖心的母親節。
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