●加密貨幣交易平台幣安（Binance）兩度暫停比特幣提領，比特幣應聲下挫5.8%，跌至約2.73萬美元，加密貨幣和區塊鏈相關股走弱，Marathon Digital大跌11.06%，Bitfarms跌7.01%，Coinbase跌0.24%，Riot Platforms跌9.10%。

●周一地區銀行股的大漲氣勢沒有維持太久，PacWest Bancorp大砍季度股利以提升資本，激勵盤初股價一度飆漲約30%，但隨後漲幅一路收斂，終場僅漲3.65%，顯示投資人對其財務穩定仍感擔憂。Western Alliance和Zions Bancorp也一度大漲逾14%和11%，惟終場僅收漲0.59%和2.1%。

●Catalent Inc周一崩跌25.74%，該製藥代工大廠看衰2023年全年營收及核心獲利下滑。

●泰森食品（Tyson Foods）大跌16.41%，其第二季意外虧損，且全年營收預測下修。

●西方石油（Occidental Petroleum Corp）收跌2.85%，其最大股東、人稱「股神」的巴菲特上周六表明旗下控股公司波克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway）無意買下該油氣公司。巴菲特表示，他很欣賞西方石油的管理層，未來也許會繼續加碼投資，但波克夏目前對持股部位很滿意。

●Palantir Technologies周一盤後大漲約20%，該公司上季業績優於市場預期，並看好2023年每一季都將轉盈，稱現在對其新人工智慧（AI）平台的興趣「前所未見」。

●威騰電子（Western Digital Corp）盤後跌約1%，該硬碟大廠第四財季營收預測意外疲弱，且虧損預測超出市場預期，顯示雲端支出縮減，記憶體晶片需求需要更長時間才能復甦。

●Lucid Group Inc盤後跌約9%，該電動車製造商上季營收遠不及市場預期，並表示特斯拉掀起的電動車價格戰、利率不斷升高和經濟衰退的擔憂使銷售受到打擊，因此下修2023年生產預測。