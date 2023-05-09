以產業分類來看，日本服務業加薪人數成長幅度較明顯，已有56%受訪者已經加薪或將要加薪，跟2022財年同期28.8%相比較，加薪的日本民眾要多很多。至於當地製造業，今年估有近7成有機會加薪，也比去年52%要多一些。

至於加薪的幅度，有37.3%日企業漲幅至少有3%，高於2022財年的13.7%家。其中，80.4%日企表示會改善員工工作環境，並預防出現離職的現象。同時，也有約64%指出，加薪是因為當地物價居高不下所致。

日本似乎出現一股加薪風潮，最高興的還有日相岸田文雄。因為在這波加薪之前，岸田一直疾呼日本各大小公司，能夠幫自己員工加薪，在過去30多年來，日本物價幾乎沒動過，想當然耳大部分民眾的薪水也一直都沒變過。

日本截至3月底的2022財年，當地CPI（消費者物價指數）大漲至3%，雖不若歐美地區那般狂升，但物價增幅已是41年以來最大。根據OECD（經濟合作暨發展組織）統計，日本上班族薪水是G7（七大工業國）最低的。

若用實際數字來看，日本民眾平均薪資在2021年時，只比1990年多增約6%至39,711美元，與美國相比簡直天壤之別，因為美國在同樣的期間，薪水暴增50%左右。

在這次受訪企業中，日本有家中等規模大小的零售業者直言，想要從事銷售以及客服工作的求職者愈來愈少的現在，若不想辦法增加誘因改善各項工作條件，根本就找不到人願意來上班。