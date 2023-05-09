慶祝英國國王查爾斯三世（King Charles III）加冕的3天慶祝活動正式結束，白金漢宮8日首度公布官方肖像照片，其中一張核心成員的合影已經沒有了遠走美國的哈利王子及身陷醜聞的安德魯王子，引起外媒注意。另外查爾斯也感謝民眾支持，指出民眾表達的善意是「最棒的加冕禮物」。

英國王室8日首度公布查爾斯加冕官方肖像照片。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國廣播公司（BBC）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國王室昨日透過官方推特發布首批加冕官方肖像照片，一共有4張，一張是查爾斯穿著紫色帝袍（Robe of Estate，或稱Imperial Robe）、頭戴帝國王冠（Imperial State Crown）的個人照，他坐在1902年打造的王座上，右手拿著象徵權力的君主權杖（Sovereign's Scepters），左手捧著象徵王權的十字聖球（Sovereign's Orb），一向被譏笑為「香腸手」的手指清晰可見。

英國王室8日公布加冕官方肖像照片，圖為查爾斯獨照，香腸手清晰可見。（圖／路透社、英國王室提供）

另一張照片是王后卡蜜拉（Queen Camilla）的獨照，她戴著瑪麗皇后（Queen Mary）的皇冠，披上后袍。

英國王室8日公布加冕官方肖像照片，圖為卡蜜拉獨照。（圖／路透社、英國王室提供）

另一張是王室核心成員的大合照，入鏡合影的成員包括王儲夫婦威廉王子與凱特、安妮公主（Princess Anne）與夫婿海軍中將勞倫斯爵士（Vice Admiral Sir Tim Laurence）、愛德華王子（Prince Edward）與妻子蘇菲（Sophie），以及已故女王堂妹、86歲的雅麗珊郡主（Princess Alexandra）等人。

外媒注意到，這張大合照中已經沒有了哈利王子及安德魯王子，哈利王子快閃英國28小時，6日加冕儀式結束後火速趕搭飛機，飛回美國洛杉磯的豪宅，慶祝兒子亞契（Archie）的4歲生日。他與梅根於2020年3月退出王室核心成員身份。

安德魯王子身陷與未成年少女發生性行為的醜聞風波，他與被控性販運未成年少女的已故美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係也為人詬病，他於2019年底後退出公共活動。

白金漢宮公布的最後一張照片是查爾斯與卡蜜拉的合影，兩人也對所有工作人員表達「最誠摯」的感謝，以及對所有民眾表示謝意，「得知我們有你們的支持與鼓勵，見證你們用不同的方式表達善意，是最棒的加冕禮物。現在我們將重新奉獻我們的生命為英國、王國及大英國協的人民服務。」