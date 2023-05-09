De Beers的Enchanted Lotus系列珠寶作品，以象徵純淨與永恒的蓮花為靈感，懸浮式的密鑲鑽石勾勒出蓮花的意象，再與珍珠母貝、紅玉髓、綠松石等材料結合，充滿現代風格，又兼具溫婉的女性魅力與時尚優雅的氣息，與慈母的形象完美結合。

今年全新登場的Enchanted Lotus彩色琺瑯鑽石珠寶，以粉紅、寶藍與豔紅等彩色琺瑯烘托閃閃發光的鑲鑽蓮花線條，色彩鮮豔充滿現代感，全系列包括項鍊、手鍊、戒指與耳環，並採用歷經萬年以上高溫高壓才能生成的天然鑽石打造，藉此頌讚母愛的永恆不朽與偉大。