De Beers蓮花為靈感 歌頌聖潔母愛 09:492023/05/09 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 De Beers的Enchanted Lotus系列珠寶作品，以蓮花詮釋母愛的聖潔偉大。（De Beers提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 De Beers的Enchanted Lotus系列珠寶作品，以象徵純淨與永恒的蓮花為靈感，懸浮式的密鑲鑽石勾勒出蓮花的意象，再與珍珠母貝、紅玉髓、綠松石等材料結合，充滿現代風格，又兼具溫婉的女性魅力與時尚優雅的氣息，與慈母的形象完美結合。 今年全新登場的Enchanted Lotus彩色琺瑯鑽石珠寶，以粉紅、寶藍與豔紅等彩色琺瑯烘托閃閃發光的鑲鑽蓮花線條，色彩鮮豔充滿現代感，全系列包括項鍊、手鍊、戒指與耳環，並採用歷經萬年以上高溫高壓才能生成的天然鑽石打造，藉此頌讚母愛的永恆不朽與偉大。 #蓮花 #靈感 #母愛 #De Beers #鑲鑽 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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