台水公司於5月15日至16日辦理龍潭三坑原水站原水管改善工程施工，因應其停水作業，市府與台水公司合作，規劃設置台水公司70處飲用水供水站、市府234處非飲用水供水站及開放水井32口，以供民眾就近取水。

台水公司二區處飲用水供水站。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

各供水站及水井於停水開放期間為5月15日上午8時至21時及5月16日上午8時至16時。經發局網站已建置「5／15－5／16停水專區」(https://edb.tycg.gov.tw/index.jsp)，民眾可點選「停水查詢」、「飲用水供水站」及「非飲用水供水站及水井」，查詢停水資訊及供水站與水井地圖點位。

市府非飲用水供水站及水井。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

515大停水39小時，桃市府祭出374個臨時供水點。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

台水公司二區處70處飲用水供水站，請搜尋https://www.water.gov.tw/dist2/Subject/Detail/79161?nodeId=6096、地圖點位請搜尋https://wateroffmap.water.gov.tw/supply。

市府234處非飲用水供水站及32口水井，地圖點位請搜尋https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=zh-TW&mid=1Gmuv3Dme2nxoSaj6BYjNjEnh8ROYe2I&ll=24.97761860604151%2C121.14760808684444＆z=11。

台水公司第二區處預定5月15日至16日辦理龍潭三坑原水站原水管改善工程施工，大桃園12區304個里將停水、降壓39小時，影響高達40.7萬戶。

515大停水39小時，桃市府祭出374個臨時供水點。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

經發局指出，本次最長停水時間為39小時，請民眾提早於停水前6小時完成儲水。若有停水相關問題，可洽台水公司二區處下表服務所及市府經發局。