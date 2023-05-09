警方在掌握陳嫌蹤跡後，於8日傍晚6點55分在市區一間旅館逮捕陳嫌，並起獲贓款30萬元。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

新竹1名曾姓男子在臉書社團《新竹大小事》發文，他上周六開著賓士到巨城，卻把要還給友人的現金50萬元放在車上，未鎖車門，逛街完後才發現現金被竊，連忙向警方報案。警方調閱監視器，昨逮捕1名陳姓竊嫌，才知道原來陳嫌曾在修車廠上班，知道新款雙B車只要鎖車門後視鏡就會收折，才會在停車場伺機行竊。

據了解，曾男上周六開新款賓士車，到新竹巨城購物中心購物，並將車輛停於地下二樓VIP停車場，他擔心身上攜帶現金遺失，將原本要還給友人的50萬元現金，以牛皮紙袋包裝放置於右前座置物箱內，卻粗心大意未上鎖車門，直到逛街完前往台北時，才發現現金遭竊，趕緊向警方報案。

警方獲報後，立即派員調閱監視器，發現1名40歲陳姓竊嫌涉有重嫌，他疑似竊取車內財物後，徒步往新竹火車站方向逃逸，且陳男有多起竊盜前科，是新竹市竊盜慣犯，警方立即成立專案小組徹查。

警方在掌握陳嫌蹤跡後，於8日傍晚6點55分在市區一間旅館逮捕陳嫌，並起獲贓款30萬元與彩虹煙毒品等證物，陳嫌供稱，剩下的20萬元已拿去還債，由於他曾在修車廠工作，知道新款雙B只要將車門上鎖，後視鏡就會收折，因此常會到百貨停車場，藉由後視鏡鎖定作案車輛，全案警詢後依竊盜、毒品罪嫌移送法辦。