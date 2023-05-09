母親節即將到來，小孟老師在臉書上分享5星座的媽媽能讓孩子未來在事業、人際關係順利，且能賺大錢，依序是天蠍座、摩羯座、巨蟹座、射手座、牡羊座，其中第1名的天蠍座媽媽會捍衛孩子的權益，所以小孩長大後多半會為自己爭取利益，在創業道路上即使遇到逆境也能賺到錢。

▍Top5：牡羊座

牡羊媽媽不喜歡牽絆小孩，希望從小就獨立自主，因此牡羊媽媽教導出來的小孩都特別獨立有創意，總能在團體中變成佼佼者，在工作中能受到主管器重不斷加薪。

▍Top4：射手座

射手媽媽個性比較開放，也能成為小孩最好的玩伴，重視人際關係與重朋友的射手媽媽，會教導小孩如何建立良好人際關係，並且尋找對自己有幫助的朋友，所以小孩長大後都能在貴人幫助下賺取豐厚錢財。

▍Top3：巨蟹座

巨蟹媽媽很顧家，凡事用愛的教育，因此巨蟹媽媽都會把小孩教養得很熱情溫良恭儉，小孩長大後能勤儉持家且存到不少錢財，更可以在老闆面前表現出謙恭讓老闆肯定，進而升官加薪。

▍Top2：摩羯座

摩羯媽媽懂得做人處事，並且常懷有感恩的心，因此孩子從小不僅乖巧聽話，做人處事圓融和諧，也時常幫助身旁的友人，更能在職場上讓老闆愛不釋手，而創業者大多能發大財。

▍Top1：天蠍座

天蠍媽媽講話直接不會隱藏太多，只要小孩有任何需要改進的便會立刻說。天蠍媽媽喜歡小孩無拘無束表現自己，也常會一語道破小孩的心結，但當孩子被欺負時，天蠍媽媽一定會挺身而出來捍衛權利，因此小孩長大後，大多都會為自己爭取利益，若是創業者大多都能在逆境中賺大錢。