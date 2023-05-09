現代人為了減重增肌，除了運動外，飲食上會增加蛋白質、減少碳化化合物的攝取，但研究發現，吃碳水化合物的人，運動消耗的能量也愈大。此外，採高脂低碳飲食的人，肌肉量下滑的越多。國內醫師表示，此顯示低碳或生酮飲食，會不利於人運動，因此透過運動來增肌減重的人，運動前後應該要補充足夠的碳水化合物。

腎臟科醫師王介立在其臉書分享一篇刊載於《國際肥胖雜誌》 (International Journal of Obesity)的研究，該研究主題是「減重期間飲食成分對能量消耗的影響」，結果發現，吃越多碳水化合物的人，因運動消耗的能量也越多。

此外，該研究發現，比起一般人，採用高蛋白高脂低碳水飲食的人，運動消耗的能量更少，也就是，此類飲食的人根本無法運動。王介立認為，此顯示「低碳或生酮飲食的人，本來就較難運動，從而大幅減少其消耗的能量。」

王介立表示，該研究並發現，飲食內容越偏向高脂低碳的人，在減重過程中，肌肉量下滑地越多。因此民眾在非運動時，可採高脂低碳的飲食方式，但運動前後，必須補足碳水化合物，以增加運動的功率，進而達到運動增肌的效果。他直言，「碳水真的沒那麼可怕，不運動才可怕！」