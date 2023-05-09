立夏已過天氣漸熱，中醫師除提醒民眾多補充水分，也建議搭配中藥茶飲來保健養生，不僅可解渴，還能解毒、清熱、利溼，讓身體在炎炎夏日感到輕鬆舒適，生脈飲、增液益陰茶、甘桔茶、山渣益母茶、健身降脂茶等，都是不錯的選擇，使用保溫杯沸水沖泡蓋悶後即可飲用，非常方便。

中國醫藥大學附設雲林縣北港媽祖醫院中醫部主治醫師許麗娟表示，生脈飲以西洋參、麥門冬、五味子3藥共置，沸水沖泡20分鐘，可代茶頻飲，3藥一補一清一斂，益氣生津、斂陰止汗、穩定血壓、改善循環，增加心肌細胞修復功能，適合口渴多汗、動則易汗出者。

增液益陰茶，以玉竹、麥門冬、沙參、生地黃研粗末同置，沸水沖泡代茶飲，其中玉竹有滋潤生津液作用，可潤澤肌膚。

甘桔茶，以桔梗、甘草2藥共切碎，沸水沖泡蓋悶10分鐘代茶飲，可抗炎解毒，其中桔梗有開提肺氣、宣肺祛痰、鎮痛解熱作用。

杞子菊花茶，以枸杞子、甘菊花沸水沖泡蓋悶15分鐘代茶飲，可清熱、祛風、勝溼，適合頭重頭昏、目眩目乾澀者，但脾虛便溏者禁用。

山渣益母茶，以山渣、益母草、茶葉共研粗末，沸水沖泡蓋悶10分鐘，代茶頻飲，可活血、消食積、清心神。

橘皮棗茶，將橘皮切絲，紅棗炒焦切開，2味同置，沸水沖泡蓋悶10分鐘，代茶頻飲，其中橘皮可調理腸胃，抗炎、抗潰瘍。

還有想瘦身者最喜愛的健身降脂茶，以何首烏、澤瀉、丹參3藥研粗末，沸水沖泡30分鐘，然後加入綠茶輕搖，再蓋悶5分鐘去渣，其中何首烏可降膽固醇、延緩老化、烏髭髮。