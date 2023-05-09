汛期挑戰江西，強降雨53.6萬人受災直接經近30億元。（大陸央視）

大陸央視新聞9日報導，江西省5月5日至8日16時30分本輪強降雨災害，造成撫州、吉安、宜春、新餘、萍鄉、上饒、贛州等7個設區市44個縣（市、區，含功能區）53.6萬人受災，緊急轉移安置1.6萬人，需緊急生活救助2642人，農作物受災面積78.8千公頃（118.2萬畝）、絕收2.3千公頃（3.4萬畝），倒塌房屋9戶14間，嚴重損壞房屋11戶17間，一般損壞房屋226戶330間，直接經濟損失6.7億元（人民幣，下同，約合新台幣29.48億元），災情還在進一步統計核查中。

大陸央視《新聞1＋1》節目報導，5月5日以來，江西、福建等南方多地發生強降雨，一些網站已突破24小時降雨量同期歷史極值。汛期早，降雨急，今年防汛面臨哪些挑戰？如何防範？

大陸水利部水旱災害防禦司督察專員尚全民稱，這次南方城市強降雨，與以往同期比，主要有三個特點：

一是時間集中。主要集中在5日到7日兩天左右。

二是降雨量集中。主要像江西兩天多的時間降雨量就達到了79毫米，可以排到歷史同期的第二位，降雨量像100毫米以上的覆蓋面積達到4.2萬平方公里。

三是區域集中。雖然這次覆蓋範圍達到了9個省區，但是主要集中在江西和福建，像江西也主要是集中在贛中及以南地區。從災情來看也是有兩個特點，一個是人員傷亡明顯偏少，另一個是從經濟損失來說，稍微比往年略偏多。

尚全民說：從目前來看，大陸大部分地區還沒有進入主汛期，主雨季也沒有到來，所以現在大江大河和主要江河的水位比較低，近期更多要關注極端天氣影響的中小河流和中小水庫以及山洪災害。因為這些災害和工程一個是防汛標準比較低，另一個是容易造成人員傷亡。

江西省防汛抗旱指揮部副祕書長、江西省應急管理廳總工程師李世勤李世勤表示，江西從5月總體趨勢來看，這一場雨來得有些早，也有一些大。降雨時間相當集中，空間也非常集中，三天的降雨跟往年同期比較是同期的三倍，有不少的雨量監測站，短歷時的降雨已經接近了歷史紀錄的極值，有8個縣的日降雨出現了5月的歷史最大紀錄。同時降雨強度的範圍也比較廣，降雨超過100毫米的區域籠罩面積達到了4.2萬平方公里，也就是說達到了全省面積的1／4，致使江西省5條中小河流集中超過警戒，還有1條河流超過了歷史紀錄值，這是歷史上不多見的。關於災害程度，可以說這一次的災害相對還是比較重。以近5年五月上旬的災害統計情況也做了一個比較，比近5年的同期高了不少。