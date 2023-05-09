由於美國推出降低通膨法案，補助在美生產、美系技術的電動車與電池供應鏈，並明訂電動車在2024年起不得採用中國大陸、俄羅斯等「有疑慮的外國實體」製造的電池零組件，使得大陸車商將銷售目標轉移至歐洲，此舉將讓歐洲汽車業面臨巨大衝擊，安聯發布報告指出，歐洲汽車業最大的威脅是大陸廠商，到了2030年每年可能損失77億美元（約新台幣2364億）的利潤。

路透社報導，來自德國的安聯集團在最新報告中提到，決策者應該要採取行動，解決從大陸進口的汽車徵收互惠關稅的挑戰，在開發電動車電池材料與技術上有更多策略，甚至允許大陸汽車製造商在歐洲生產汽車。

安聯指出，如果不採取行動，歐盟可能會因為進口大陸電動車損失超過240億歐元的經濟產值，佔歐盟國內生產總值的0.15%，許多依賴汽車產業的經濟體將面臨更大的影響，包括德國、斯洛伐克及捷克。

除此之外，歐洲汽車業還面臨雙重威脅，包括歐洲車在大陸銷量不斷下滑的黯淡前景，以及大陸與西方製造商生產的電動車在大陸的市佔率一直上升等問題。

美國一系列的法案最重要的目的是降低對大陸製造業的依賴，但歐洲汽車製造商也會因此受到波及，又得面臨大陸車商搶食當地市場，一來一往將付出驚人代價。