為什麼愈來愈多學生不讀高職、而去讀高中？家長表示，台灣的高職都是一些傳統或夕陽產業的科系，對學生的吸引力不大；但高職校長則說，成績好讀高中、成績差才讀高職的說法，對技職教育造成重大傷害。

高職生人數不斷在減少。（林志成攝）

我國高職生與高中生的比例產生變化，以近5年為例，直接讀高職者由106學年的42.3％減至111學年的39.1％，直接讀高中者則由106學年的41.6％增至111學年的49.2％。

如果進一步將綜合高中及進修部修讀學術學程的學生納為高中生，進修部專業群科、綜合高中專門學程及實用技能學程的學生納為高職生，那可以更清楚高職生和高中生的比例。

教育部統計，從109學年起，高職生的占比首度跌破5成、占49.8％；110學年高職生繼續下跌到占48.7％；111學年全國56.8萬個高級中等學校學生，高職生有27萬人、占比47.6％，高中生有29.8萬人、占比52.4％。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽表示，現在國中端不注重學生的職業性向探索，加上每當升學放榜時，許多國中強調有幾個學生考上建中、但不會說有幾人考上大安高工，在這樣社會氣氛下，學生在升學選擇就出現先高中、後高職的情況。

王瀚陽還說，台灣的高職缺乏吸引力，因為都是傳統或夕陽產業的科系，像是讀餐飲科，畢業後就是到餐廳當服務生，這不是好出路。

高雄市中正高工校長高瑞賢指出，早年高職生與高中生的比例是7：3，但這些年來新設的學校幾乎都是高中、不是高職。此外，經營高職在設備上相當花錢，加上之前餐飲科原本相當熱門，但在餐飲業人力過剩後，教育部縮減餐飲科招生人數，也對高職發展造成打擊。

「家長、老師的心態要改變，高職生人數才不會一直往下掉。」高瑞賢說，許多國中老師建議成績好的孩子去讀高中、成績不好的才讀高職，這對職業教育發展造成莫大的傷害；至於家長，也常要孩子在升學上先選高中、後選高職，這讓高職招生不容易。

全國高級中等學校教育產業工會理事長、內壢高中老師高孟琳表示，當初政府廣設大學政策，引導更多學生去讀高中，然後進入一般大學，導致讀高職、進入科大的學生愈來愈少。

「不少家長認為讀一般大學比讀科大高人一等，導致高職生及高中生人數的消長。」高孟琳說，愈來愈多人去讀高中、進一般大學，但畢業後又抱怨找不到好工作、薪水很低。他認為政府應該加強宣導，讀高職、科大一樣有好出路，這樣對台灣整體發展比較有利。