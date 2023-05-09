美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，總統拜登與共和黨領導人在決定提高債務上限的立場上，存在「重大分歧」。

拜登預定9日在白宮會見聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell），國會中民主黨高層也將在場。在朝野協商前一天，葉倫作上述表示。

共和黨人要求只有大幅削減開支，才能提高當前31.4兆美元的債務上限，但拜登拒絕同意如此削減支出，雙方堅持下可能引發美國破天荒債務違約的疑慮 。

葉倫今天表示：「顯然，總統和共和黨之間存在很大的分歧。」

葉倫坦承雙方有必要共同討論財政政策與支出，且須相互妥協，但她說，總統不願意「有人用槍指著美國人民的腦袋、威脅美國經濟」的情況下來做這件事。

她表示：「國會提高債務上限非常重要，這樣我們就不會債務違約。」又說債務違約可能導致「金融混亂」。

葉倫被問到若政府沒錢支付所有債務時，將如何對財政部的資源排列優先順序，葉倫說：「沒有好的選項；每個選項都很糟糕。」

她也權衡銀行體系所處壓力表示，最近雖有4家區域性銀行倒閉而出現動盪，不過銀行系統的資金仍然充裕。

她也堅定表示，在勞動市場依舊強勁時，仍會有降低通膨的一條路。 （譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120509