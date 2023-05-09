中國中小企業協會9日發布，4月中小企業發展指數（SMEDI）為89.0，比上月下降0.3點，連續兩個月下降，仍高於2022年同期水準，但低於2021年同期水準，仍處在景氣臨界值100以下。

4月份，除建築業指數和住宿餐飲業指數上升、批發零售業指數持平外，工業、交通運輸郵政倉儲業、房地產業、社會服務業和資訊傳輸電腦軟體業指數分別下降0.5、0.5、0.3、0.4和0.3點。

中國中小企業協會認為，當前中國經濟運行呈現回升向好趨勢，實現良好開局。但是外部風險挑戰仍然較多，全球通膨仍處高位，發達經濟體貨幣緊縮延續，世界經濟下行態勢顯現，國際金融體系脆弱性上升，大國博弈和地緣政治風險加劇，不穩定、不確定、難預料因素增多。

從內部來看，當前中國經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，企業生產經營困難較多，特別是中小微企業困難尤為突出，成本居高不下、訂單減少、效益下滑、應收帳款拖欠、發展環境有待進一步改善。

中國中小企業協會表示，未來需要立足於深化改革開放和激發經濟增長活力和內生動力，加快推進重點領域和關鍵環節改革取得實質性進展，進一步打造市場化、法治化、國際化營商環境，降低交易成本，穩定市場預期，鞏固經濟回升基礎。

該協會也建議，應鼓勵和吸引民間資本參與國家重大工程項目建設，激發民間投資活力，持續提振市場主體信心，從根本上解決企業帳款拖欠問題，幫助企業恢復元氣。