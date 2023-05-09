28歲香港名媛蔡天鳳碎屍案昨（8）日進行2度提訊，鄺姓前夫一家被控謀殺及妨礙司法公正等罪，而前婆婆再度申請保釋被拒，且在凶案現場中驗出前婆婆的DNA，此外，還有30件行兇工具要逐一檢驗DNA。

根據《香港01》報導，蔡天鳳案共有6名被告，除了前夫一家4人包括鄺港智、前大伯鄺港傑、前公公鄺球、前婆婆李瑞香外，幫助前夫逃亡的遊艇公司職員林舜與潘巧賢也包含在內，據悉6名被告在提訊時相當平靜，僅有李瑞香全程低頭，目前鄺家3名男性被控謀殺，李瑞香則因企圖消毀涉謀案刑事調查資料，被控意圖妨礙司法公正。

檢方表示，事發至今3個月蔡天鳳的其他殘肢仍下落不明，但在兇案租屋現場所發現的外套上，驗出前婆婆李瑞香DNA，並在查獲轎車上也發現染有蔡天鳳的血漬，接下來需要檢驗近30件物品，包括鋸、電鋸、多把刀、錘和廚房等工具的DNA，因此向法官申請延後再審，3案押至7月31日再度提訊。

然而，昨（8）日的提訊中除鄺家4人仍繼續收押，另外兩名協助鄺港智潛逃的被告林舜、潘巧賢，則各自被控「意圖妨礙拘捕」或「檢控罪犯而協助罪犯罪」，但法官仍同意兩人以5萬元繼續保釋；另外，控方新增3名證人，包括蔡天鳳的媽媽「五姐」，以及現任的公公、婆婆，並要求法官禁止涉案被告直接或接觸證人。