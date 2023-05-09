電鍋是許多人家中的必備品，但使用錯誤恐釀災。台灣電力粉絲團分享「電鍋4大NG使用方式」，除了長時間保溫可能耗電又吃進大口細菌；若內鍋太高碰到鍋蓋，加熱後可能產生爆炸危機；此外，使用電鍋盡量不要與其他電器共用插座，也不要用延長線；最後則是放置的位置不要潮濕、高溫或不平。

台灣電力粉絲團在臉書上發文表示，電鍋長時間保溫，除了耗電、滋生細菌以外，還有幾個NG的使用方式要注意。首先是「內鍋太高」很危險，如果內鍋高到會觸碰到鍋蓋的話，容易導致鍋蓋和內鍋變成密閉空間，經過加熱以後，在熱脹冷縮與內外溫度差異下，可能會導致內鍋爆開，非常危險。

台灣電力粉絲團也提醒，使用電鍋的時候，建議不要與其他電器共用插座，電鍋的電功率較大，約600至1200瓦，也屬於高功率的家電，如果和其他電器共用插座，可能有短路與過熱的危險，所以電鍋應該使用專用的插座，盡量不要使用延長線。

台灣電力粉絲團指出，使用電鍋的時候，放置的位置也很重要，除了要避免放在潮濕、高溫的地方，也應該放在平穩的檯面上使用。

貼文引起網友討論，「長知識了」、「感謝提醒，用電過載造成火災真的很可怕」、「使用電鍋因電力大，需特別小心」、「爆炸好可怕」。