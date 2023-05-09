竹聯幫副幫主程大川逝世，今天告別式，約千餘人公祭送行。（胡欣男攝）

竹聯幫副幫主程大川逝世，今天告別式，約千餘人公祭送行。（胡欣男攝）

前國策顧問黃承國參加公祭。（胡欣男攝）

竹聯幫主「么哥」黃少岑全程參加副幫主程大川的公祭。（胡欣男攝）

竹聯幫副幫主、幫內「八大元老」之一的程大川，上月5日逝世，享壽72歲。9日上午7時30分於台北市立第一殯儀館舉行家祭，8時公祭。其治喪委員會由幫主「么么」黃少岑領銜主任委員，大老張安樂、吳敦任榮譽主委，前國策顧問黃承國則掛名副主委，竹聯幫內其餘堂主要角分任委員。竹聯幫這次在尊重家屬意願，且警方積極約制下，刻意低調舉辦這場江湖葬禮，公祭9時結束，約千餘名江湖幫派人士參加，警方出動315人蒐證盤查。

今天參加公祭的幫派除竹聯幫之外，還包括四海幫、松聯幫、天道盟、同心會、飛鷹幫、小南門、風飛沙等。政治人物包括立委傅崐萁、台北市議員王欣儀、應曉薇，以及民眾黨台北市黨部主委林國成等人親自參加。另外，台中知名的元泰集團也派員致祭。黃承國則是公祭全程參與，最後才與黃少岑分別坐黑頭車離開。

程大川曾被認為是有資格接掌下任竹聯幫主人選之一，是「南堂」創堂大老，2007年竹聯幫精神領袖、首任幫主陳啟禮病逝香港，他與其他7名大老，至香港護靈回台。

當年陳啟禮遺體由竹聯幫大老「大川」程大川、「鬼見愁」吳敦、「郎中」胡執中、「小鬼」黃雲龍、「蜈蚣」吳功、「猴王」胡台富、「老鼠」何根成、「扣頭」劉振南等8人，從香港寶福紀念館護靈到機場，再搭乘包機返台。

警方掌握，程大川在政府一清掃黑專案時，曾被送管訓。但在2000年後，行事趨謙和低調，不再逞凶鬥狠，也走上從商之路。

因程大川江湖輩分極高，原本警方以2019年近萬人參加天道盟前盟主蕭澤宏公祭估算，可能上萬人送別。但近來多事之秋，竹聯幫和家屬都希望低調，不拚排場，因此各大幫派雖然幾乎都有派員致祭，但都沒大動員，尊重竹聯幫和家屬之外，也算給足警方面子。而竹聯幫本身因各堂口都有派代表，人數和單位太多，最後是以「竹聯」名義，全體一起公祭。

轄區中山分局指出，為防止有幫派公開串聯、壯大聲勢等不法情事，針對該相關幫派，實施期前約制及告誡，要求「不動員、不串聯、不以幫派名義參與活動」原則，表達警方嚴正執法之立場，為防制現場發生治安情事，針對參加人員進行身分查證，由分局長陳金城坐鎮，並結合刑警大隊、特勤中隊與保安大隊等單位，共計315名警力，加強盤檢、蒐證，維護秩序，防制不法。

中山分局強調，為防止幫派分子趁參加喪禮場合，動員、串聯幫眾彰顯勢力，甚至藉機滋事，除期前強力約制外，並在第一殯儀館周邊依法劃設管制區，強勢執行管制、盤查，防制不法案件發生；中山分局特別呼籲，加入、招募他人加入或資助犯罪組織從是犯罪均屬違法行為，提醒切勿以身試法。