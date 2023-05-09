聯強第一季營收下滑，主要是因為消費類產品大幅衰退所致，而商用加值業務與半導體業務則相對穩健。由於整體經濟情勢不佳，影響終端市場消費信心，使得聯強第一季資訊消費業務與通訊業務分別衰退30%與12%。商用加值業務第一季則再創同期新高，為連續第九個季度改寫紀錄；半導體業務因營運服務平台持續展現效益，第一季僅較去年微幅下滑3%，表現優於同業。

在獲利部分，受惠商用加值業務比重提高，聯強第一季毛利率來到4.83%，為15年來單季歷史次高；毛利率的提高，也使得毛利額即使面臨營收下滑，依舊能保持在去年同期的高點。營業利益則受到通膨推升營運費用的影響，下滑至20.7億元，年減10%。稅前淨利因升息大幅拉高利息支出，以及海外合資事業收益停止認列美國部分，下滑至24.0億元，年減26%。稅後淨利17.3億元、每股盈餘1.04元，年減32%，創下14個季度新低水位。

在庫存去化方面，聯強庫存水位持續下降，三月底庫存金額456億元，較上季減少超過兩成，更較去年第三季高點大幅下降三成。聯強將持續精準管控庫存，發揮營運最大效益。

展望未來，聯強認為全球政經情勢變化難測，未來面臨的挑戰只會更趨嚴峻，聯強將持續優化經營體質，精簡運作，並以四大產銷策略因應市場變化，對2023年的營運表現審慎樂觀。